Le ministère de l’Enseignement pré-universitaire poursuit ses actions pour améliorer les conditions de travail des acteurs du système éducatif. Depuis plusieurs semaines, le département procède à la distribution de motos destinées aux enseignants et responsables scolaires à travers le pays.

Le vendredi 21 novembre 2025, le ministre Jean Paul Cédy s’est rendu dans la commune de Tombolia, où il a remis officiellement des motos à sept Directions communales de l’Éducation (DCE) et à deux Délégations scolaires de l’Enseignement élémentaire.

Après la remise des clés, le ministre a exhorté les bénéficiaires à veiller au bon usage du matériel mis à leur disposition. “Faites un usage responsable de ces équipements, au service de l’intérêt public et du bon fonctionnement des structures éducatives”, a déclaré Jean Paul Cédy.

Il a rappelé que cette dotation s’inscrit dans la dynamique impulsée par le président Mamadi Doumbouya, qui, selon lui, “est déterminé à moderniser et dynamiser le secteur de l’éducation”.

L’appel du ministre a été bien accueilli. Le DCE de Tombolia, au nom de l’ensemble des bénéficiaires, a assuré de leur engagement à utiliser ces motos de manière exemplaire pour accompagner les missions éducatives.

Cette initiative vise à renforcer l’efficacité du système éducatif et à faciliter la mobilité des cadres sur le terrain.