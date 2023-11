L’ancien parti au pouvoir, le RPG arc-en-ciel, a réagi ce mercredi 22 novembre 2023, par rapport aux poursuites judiciaires annoncées par le ministre de la Justice contre l’ancien président Alpha Condé et Moussa Mara alias “Al Sissi”.

Dans une déclaration publiée, ce mercredi, le parti se dit “surpris” des accusations portées à l’encontre d’Alpha Condé, relative à son implication dans une opération de tentative de déstabilisation du pays en complicité avec un militant.

“Le RPG est d’autant surpris qu’il tient à rappeler à l’opinion nationale et internationale que sa philosophie et son principe directeur de même que le parcours de son Président, ont toujours été guidés par la non-violence”, indique le communiqué.

L’ancien parti au pouvoir appelle ses militants “à ne pas se laisser distraire et à plus de vigilance et de détermination et de rester plus que jamais résolument mobilisés dans le combat en cours pour le retour à l’ordre constitutionnel”.

Par ailleurs, la Direction nationale du RPG arc-en-ciel “condamne l’arrestation de Moussa Mara “Al Sissi” connu pour son engagement et sa détermination et exige sa libération”.