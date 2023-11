C’est la tristesse et la consternation dans la famille d’Ousmane Bah, tué par balle dans la nuit du lundi à mardi 21 novembre 2023 à Hamdallaye dans la commune de Ratoma.

Boubacar Bah est l’oncle de la victime, il explique que son neveu revenait du marché de Madina lorsqu’il a reçu la balle. « C’est vers 19 h qu’on m’a informé que mon neveu a reçu une balle à la tête. J’ai demandé comment c’était arrivé, on m’a dit que c’est en quittant son travail. Il habite juste derrière la mosquée Elhadj Amadou Djindji. Il était sur le point de traverser pour rentrer chez lui lorsqu’il a reçu une balle sur la tête».

Transporté d’urgence à l’hôpital Jean Paul 2 puis à Sino-guinéen, Ousmane Bah est décédé sur la route de Donka.

À la question de savoir si la famille compte porter plainte, Boubacar Bah reste pessimiste. « Les personnes que nous avions trouvées à la morgue nous avaient demandé si on voulait porter plainte, qu’ils allaient appeler un médecin légiste pour procéder à l’autopsie. Cependant, vu la longueur de la procédure, et qu’en Guinée les enquêtes n’aboutissent jamais, nous disons juste que ce qui est fait est fait. Les gens me demandent de porter plainte, mais contre qui ? Il n’y a jamais eu de justice ici, c’est pourquoi nous préférons la justice divine. Nous avons la foi et la certitude parce que nous sommes des croyants. Celui qui a commis cet acte ignoble sera jugé par Dieu».

La victime Ousmane Bah a été inhumée à Hamdallaye après la prière de 14 heures. Il vient ainsi prolonger à 33 la liste des victimes de tueries sous le CNRD.