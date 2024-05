Le tribunal de première instance de Mafanco a jugé et condamné, ce mercredi 8 mai 2024, un chauffeur de taxi à 5 ans de prison. Djibril Diakité, la trentaine, aurait violé sa passagère âgée de 16 ans.

Selon le procès-verbal lu par le greffier, c’est lorsque la victime s’est embarquée à bord d’un véhicule de transport en commun à Bamako dans le but de se rendre à Conakry qu’elle a rencontré Djibril Diakité. Ne connaissant pas la capitale, la jeune fille devait être remise à son oncle par le chauffeur une fois arrivée. Mais vu le déplacement de celui-ci à l’intérieur du pays, le chauffeur était obligé de garder la fille pendant plusieurs heures avant qu’elle ne soit livrée à sa tante à la T5. C’est dans cette attente que le prévenu aurait profité pour amener la jeune fille dans un motel où il aurait couché avec elle.

Devant le tribunal, Djibril Diakité a nié les accusations de violences formulées contre sa personne. Il affirme néanmoins que les relations charnelles entretenues entre eux étaient consenties.

“C’est un dimanche, j’étais à Bamako, lorsque mes clientes m’ont informé qu’elles ont fini les achats et qu’on pouvait bouger pour Conakry. Mais, il me restait deux passagers pour atteindre le nombre qu’il faut. Soudain, Fadima Sidibé est arrivée. Elle m’a donné le numéro de son oncle qui était censé payer son transport à l’arrivée. Nous sommes arrivés à 4 heures à Madina. Moi je suis allé dormir dans la voiture d’un ami, elle et d’autres passagers sont restés dans ma voiture pour passer la nuit. Le matin, j’ai pris mon téléphone pour appeler son oncle pour l’informer de notre arrivée. Il m’a dit qu’il se trouvait à Siguiri. Puisque ses parents tardent à venir la rechercher, j’ai décidé d’envoyer la voiture au lavage à G’bessia. Arrivée, elle a demandé à se laver. Comme elle ne pouvait pas le faire au lavage là-bas, elle a même proposé de se laver dans le motel d’à côté. C’est ainsi que j’ai payé 5000 gnf pour qu’elle aille se laver là-bas. Elle était bien au courant qu’on partait dans un motel, elle était consentante. Après, sa douche, les choses se sont passées naturellement”, a-t-il expliqué.

Dans ses réquisitions, le représentant du ministère public a demandé la requalification des faits de viol en atteinte sexuelle.

“La victime est âgée de 16 ans, elle était seule face à son bourreau de surcroît étrangère aux lieux. Ce jeune homme ici présent a profité de la situation. Il n’est qu’un sadique. Écoutez par vous même ces propos. Quand il emploie la phrase “les choses se sont passées naturellement…”, c’est le comble. Sans trop s’étaler, je demande au tribunal de retenir l’accusé Djibril Diakité pour atteintes sexuelles”. Pour la répression, il demande qu’il soit condamné à 2 ans et 3 mois d’emprisonnement ferme, et au paiement de 2 millions d’amende.

La défense, pour sa part, a sollicité la clémence du tribunal en demandant que son client soit condamné à la peine passée en prison.

Dans sa prise de décision, le président du tribunal a décidé de ne pas prendre en compte les réquisitions et plaidoiries des deux partis en comdamnant Djibril Diakité à 5 ans de réclusion criminelle pour le crime de viol suivi de grossesse sur la malienne F.S.