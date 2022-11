La Guinée a été victime d’agression par le Portugal le 22 novembre 1970. Ce mardi, 22 novembre 2022, marque le 52e anniversaire de cette date histoire et triste. À cette occasion, les responsables du PDG-RDA, parti fondé par feu Ahmed Sékou Touré, ont animé une conférence de presse au siège de leur parti sis aux Cases de Bellevue, dans la commune de Dixinn, en haute banlieue de Conakry, pour parler de cet événement malheureux.

« L’armada imperialo-colonialiste portugaise, française, allemande, israélienne et autres a profité des jours les plus difficiles de la fin du mois de ramadan pour perpétrer son agression crapuleuse contre le peuple croyant de Guinée. Le port autonome de Conakry, la centrale électrique de Tombo, les camps militaires dont surtout le camp Boiro, la RTG et d’autres points stratégiques de la capitale furent pris sous leurs feux nourris et meurtriers. Des victimes égorgées, fusillées à bout portant, déchiquetées par les grenades jonchaient partout, çà et là le long des rues de Conakry. Au camp Boiro, les prisonniers libérés dansèrent de joie. Un des traitres de la patrie chargés de veiller sur le Président Ahmed Sékou Touré avait choisi de l’accompagner à son domicile de Bellevue », a expliqué Oyé Béavogui, Secrétaire général par intérim du PDG RDA.

« 129 Guinéens ont été condamnés différemment parmi lesquels 62 ont été mis à l’écart et le reste a été libéré parce qu’ils ont été arrêtés au mauvais endroit au mauvais moment. Et, ils ont été dédommagés. 21 Guinéens ont été pendus parmi lesquels il y avait des ministres, des officiers supérieurs de l’armée, en un mot tous domaines spécialisés. Ce sont des plus flagrants traîtres qui ont été pendus. Et, ce n’était pas la décision du président Ahmed Sékou Touré. C’est le peuple qui les a jugés et le tribunal a tranché. Le peuple a défendu sa révolution et Dieu l’a sauvée. On dit que le président Ahmed Sékou Touré a arrêté des Guinéens et les a pendus. Au-delà même, on sort du cadre, on parle le cas spécifique d’El hadj Telly Diallo. Qui aimait ces cadres plus que le président Ahmed Sékou Touré ? Chacun de ces cadres avaient fait plus de quatre, cinq, six fonctions ministérielles. Chacun de nous a eu ses parents parmi ces comploteurs », a déclaré Mohamed Arfan Kaba, Chargé des questions idéologique du parti PDG RDA.

Selon Mohamed Arfan Kaba, c’est un certain Portos qui a cité le nom du professeur Alpha Condé parmi les comploteurs qui a été condamné par contumace. « C’est Portos qui a cité le nom du professeur Alpha Condé dans le deuxième numéro du livre blanc, la revue RDA, numéro 47, à la page 495. Alors Portos vit et le professeur Alpha Condé vit, confrontons les deux. En tout cas, on a demandé, à l’époque, le professeur Alpha Condé de venir en Guinée pour nous dire ce qui s’est passé, on a cité ton nom. Viens si tu ne te reproches de rien, mais il n’est jamais rentré », a-t-il ajouté.

D’après les questions idéologiques du parti, le PDG RDA n’a jamais accepté de cheminer ensemble avec le Rpg arc-en-ciel. « Nous n’avons jamais été avec le Rpg arc-en-ciel. Nous sommes avec tous ceux qui gèrent la Guinée, parce que nous sommes des Guinéens. Le PDG RDA roule pour la Guinée », a-t-il martelé.

Il faut le rappeler, le PDG RDA a siégé à la neuvième législature sous le régime d’Alpha Condé, dissout par le CNRD au lendemain du coup d’État du 5 septmbre 2021.