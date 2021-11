Les tiraillements entre le Comité d’organisation miss Guinée (COOMISGUI) et le Comité miss Guinée (COMIGUI), ont provoqué une prise de décision, par le ministère de la culture, de l’artisanat et du tourisme, suspendant toutes les activités relatives à l’organisation de cet événement, jusqu’à nouvel ordre.

Quelques heures après cette annonce, les structures concernées ont réagi: « Je suis vraiment étonnée. Quand j’ai rencontré le ministre récemment, il m’avait donné son accord de continuité. Et aujourd’hui, on suspend les activités. Je ne comprends pas pourquoi ils le font?», s’est interrogée la présidente de COOMISGUI.

Sur les “tiraillements”, entre son agence et celle de Johanna Barry, la présidente de la structure COMIGUI, qui revendique aussi le droit d’organisation de cet évènement selon le département de la culture, Aminata Diallo dit ne pas comprendre comment un événement national pourrait appartenir à quelqu’un. « Je ne sais pas si dans toute la Guinée c’est une seule personne qui est Guinéenne ou bien c’est tout le monde? Je n’ai jamais vu un concours national appartenir à quelqu’un », fustige-t-elle.

Parlant des dossiers, dont le ministère fait mention dans le communiqué qui suspend toutes les activités des deux structures, la présidente du Comité d’Organisation Miss Guinée rassure a souligné ceci : « Nous, on a tous les dossiers. On a tout ce qu’il faut, tout ce qu’ils nous ont donnés. On a déposé des dossiers depuis, et peut-être qu’il (le ministre) n’a pas reçu.»

Aminata Diallo dit avoir pris acte attribuant à sa structure, l’organisation de cet événement signé de l’ancien ministre de la culture Bantama Sow.

De son côté, le COMIGUI a apprécié la décision du département de tutelle. « Nous saluons la décision du ministre. En réalité il n’y a pas deux comités Miss Guinée. On espère que l’injustice qui a longtemps caractérisé la convention de partenariat qui est établi entre le COMIGUI et le département, connaitra cette fois-ci son épilogue», a dit Habib Marouane Camara.

2SOW