Le Premier ministre Bah Oury a annoncé, ce mercredi 22 octobre 2025 à Faranah, le lancement dès le mois de novembre des travaux de réhabilitation sur les axes Mamou–Faranah et Mamou–Labé, deux routes considérées comme vitales pour la mobilité et l’économie nationale.

S’exprimant en marge de la pose de la première pierre du nouveau pont de Faranah sur le fleuve Niger, le chef du gouvernement a précisé que ces projets marquent le début d’un vaste programme d’infrastructures routières à travers le pays.

“Ces deux axes sont stratégiques. Notre économie, notre stabilité et notre cohésion nationale reposent sur ces voies. Nous avons trouvé les moyens de lancer les travaux sans compromettre nos finances publiques”, a déclaré Bah Oury.

Outre ces chantiers, le Premier ministre a également évoqué la réhabilitation de la route Faranah–Dabola, l’avancement des études sur Kissidougou–Kankan, et la construction en cours de l’axe Dinguiraye–Bissikrima.

Ces projets s’inscrivent dans la politique du gouvernement visant à moderniser le réseau routier national et à renforcer les liaisons économiques entre les régions du pays.