À l’approche de l’élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025 , le débat sur les conditions d’éligibilité s’intensifie. Alors que le parrainage des candidats indépendants suscite des interrogations, le Dr Ben Youssouf Keita dénonce un système verrouillé qui, selon lui, rend impossible toute candidature indépendante.

Conformément à l’article 248 du Code électoral, tout candidat indépendant doit être parrainé par au moins 30 % des maires, issu d’au moins 70 % des communes du pays. Or, depuis la dissolution des conseils communaux élus en 2018, ces maires ont été remplacés par des présidents de délégations spéciales, nommés par le général Mamadi Doumbouya.

Selon plusieurs sources concordantes, ces présidents auraient déjà accordé leur parrainage au président de la transition, bien que ce dernier n’ait pas encore officialisé sa candidature.

Une situation dénoncée par certains candidats indépendants déjà engagés dans la course. Parmi eux, le Dr Ben Youssouf Keita , qui redoute une volonté d’exclure les candidatures indépendantes.

« L’article 341 établit que les présidents des délégations spéciales sont les uniques autorisés à parrainer les candidats indépendants. Leur choix est déjà fait. Concrètement, il n’est plus possible d’obtenir ce pourcentage, au regard de la décision collective prise par la totalité des maires de parrainer un seul candidat, et je ne suis pas cet heureux candidat », regrette-t-il.

Face à cette impasse, Ben Youssouf Keita affirme envisager d’autres voies pour participer à l’élection présidentielle. « Voyant l’horizon se tient devant moi en tant que candidat indépendant, nous sommes en train d’explorer d’autres pistes », confie-t-il.

Le candidat reconnaît avoir découvert les limites du Code électoral après le dépôt de sa déclaration de candidature. « Le temps presse. La dénonciation de cette barrière institutionnelle n’est pas la solution imminente, parce qu’elle figure dans le Code électoral que nous avons malheureusement découvert tardivement, bien après le dépôt de notre lettre de candidature sur l’honneur à la DGE. Nous sommes tout simplement pris au piège », admet-il, avant de préciser que cela « n’entame en rien notre engagement politique et notre ferme volonté de servir notre peuple ».

Par cette déclaration, Dr Ben Youssouf Keita soulève la question de l’accessibilité réelle des candidatures indépendantes dans le processus électoral en cours en Guinée.