Dans un communiqué de ce jeudi 21 octobre 2021, le CNRD a levé le couvre-feu qui était allégé jusque là de 00h à 4h du matin dans le but de lutter contre la propagation du COVID-19. Une suspension qui vient mettre fin à plusieurs mois pénibles pour le secteur culturel guinéen.

«C’est un grand soulagement , je suis content, parce-que l’ensemble des acteurs culturels de cette corporation qui depuis 19 mois brouillent du noir, souffrent le martyr en voyant leurs activités suspendues , pour des personnes qui gagnent leurs pains grâce à ce secteur là, comprenez que ça n’as pas vraiment été facile» nous explique Alhassane Souaré président de la structure »nord-sud communication »

Cependant, cette levée du couvre feu instaure quelques nouvelles mesures dont l’obligation de faire le test de dépistage contre cette pandémie ainsi que le port du masque et plusieurs autres mesures pour pouvoir participer aux spectacles, mais l’opérateur culturel se dit confiant quant à l’application de ces mesures.

« Ce sont des engagements que nous avions nous même donner comme garantie lorsque le CNRD a souhaité à l’occasion des consultations rencontrer les acteurs culturels, nous leur avions dit que c’était une condition sinequanone pour pouvoir lever les suspensions sur les activités culturelles. Nous même étant des éducateurs, qui prônent le civisme, nous ne pouvons pas être les premiers fauteurs, nous comptons nous impliquer à ce que, ceux qui désire participer à nos événements et beaux spectacles vont devoir respecter ce qui est édité par le CNRD parce que nous ne voulons pas être en porte à faux avec les nouvelles autorités. L’objectif c’est de sensibiliser d’avantage pour qu’il y ait plus de vaccinés dans notre pays et si ça peut passer par les évènements culturels ça serait une réjouissance» a t’il renchérit.

Pour le chanteur Sory Kandia Kouyaté allias Petit Kandia, la santé publique doit primer en toute circonstance et espère que ses mesures seront appliqués à la lettre pour une bonne reprise des activités, « c’est une très bonne nouvelle et j’espère que les gens vont respecter ses mesures édictées parce-que ça y va dans nos intérêts et la santé avant tout. Les concerts et spectacles sont importants pour nous mais la santé reste primordiale. Moi petit Kandia si je souhaite organiser un concert aujourd’hui j’exige à tous mes fans de se munir de leurs carnet de vaccination et masque.»

À rappeler que depuis le mois de mars 2020, aucun grand spectacle n’as eu lieu dans notre pays.