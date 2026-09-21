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Web TV et sites d’information interdits : la HAC invoque l’absence d’agrément et d’autorisation légale

Mariame DIALLO
2 min de lecture

La Haute Autorité de la Communication (HAC) a interdit, ce lundi 21 septembre 2026, les activités de dix Web TV et de deux sites d’information en Guinée. L’organe de régulation leur reproche notamment d’exercer des activités audiovisuelles sur internet sans agrément ni autorisation légale.

Les plateformes concernées sont Yimbaya Media TV, à Conakry, Dabola TV, à Dabola, ainsi que Anelvision Web Media, Makono Médias, Mandeng Digital et Siguiri 24 Star TV, à Siguiri. La liste comprend également Simandou TV, à Kérouané, AK Médias, à Kankan, Coyah TV, à Coyah, et Kamanoyah TV, à Guéckédou.

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Selon la HAC, les rapports de monitoring de ses services montrent que ces plateformes « exercent des activités de production et de diffusion audiovisuelle sur internet sans disposer d’aucun agrément préalable ni autorisation légale délivrée par les autorités compétentes. »
L’organe de régulation affirme avoir déjà adressé plusieurs avertissements et rappels à l’ordre aux responsables de ces médias afin de les inviter à régulariser leur situation. Mais, selon la HAC, ces démarches sont restées sans suite. La Haute Autorité de la Communication évoque ainsi un « refus manifeste, délibéré et caractérisé » de se conformer à la réglementation en vigueur.

En plus des dix Web TV, deux sites d’information, DabolaInfo et Guinée24Plus, sont également visés par la décision. La HAC leur reproche notamment d’avoir transformé leurs plateformes en Web TV sans disposer des autorisations requises.
La décision interdit également aux promoteurs, animateurs et collaborateurs des plateformes concernées de poursuivre toute activité journalistique ou audiovisuelle en leur nom.

La HAC prévient par ailleurs que les contrevenants s’exposent à des « poursuites judiciaires pour exercice illégal de la profession ».
Les autorités administratives et communales des zones concernées, ainsi que les représentants de la HAC, sont chargés de veiller à l’application de cette décision, qui prend effet dès sa signature.

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