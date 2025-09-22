Initialement prévue dans la journée de ce lundi, la publication partielle des résultats du référendum constitutionnel aura finalement lieu à partir de 20 heures.

L’annonce a été faite ce lundi soir par la Directrice nationale des élections, Djénabou Touré, lors d’un point de presse tenu au siège de la DGE.

Les résultats partiels du référendum constitutionnel, organisé ce dimanche, seront donc rendus publics à 20h.

Devant la presse, la directrice générale des élections a invoqué un important problème technique pour expliquer ce retard.

« Je vous présente nos excuses pour le temps d’attente […] Nous étions en train de consolider et on a eu une grosse panne. Un souci d’internet qui nous a bloqués depuis l’intérieur », a-t-elle déclaré.

Selon Djénabou Touré, les opérations de centralisation ont été ralenties, mais devraient permettre l’annonce d’une partie des résultats dans la soirée.

« Donc on n’a pas pu consolider et être dans les délais qu’on avait fixés. À l’instant, on est en train de finaliser au moins les résultats de 200 communes urbaines et rurales, qui vont vous être donnés. Donc nous vous demandons d’accepter pour que nous puissions faire la publication à 20h. S’il vous plaît. Pour au moins 200 communes sur 375 », a-t-elle précisé.

Il est à noter que l’accès à internet est fortement limité en Guinée depuis le début de la journée de dimanche, jour du scrutin.

Cette restriction pourrait avoir contribué aux lenteurs constatées dans la transmission et la consolidation des données électorales.

La directrice avait pourtant promis la publication des premières tendances des résultats dès midi ce lundi.