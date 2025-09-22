Les deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 se joueront en octobre prochain. À cette occasion, la Guinée affrontera le Mozambique à Maputo avant de recevoir le Botswana à Casablanca.

Dans un communiqué publié ce dimanche 21 septembre, la Fédération guinéenne de football (FGF) a officialisé les dates et lieux des deux ultimes rendez-vous du Syli National dans le cadre des qualifications, correspondant aux 9e et 10e journées du groupe G.

Pour la 9e journée, les Guinéens se déplaceront au stade Zimpeto de Maputo pour défier le Mozambique, le jeudi 9 octobre à 16h GMT. À l’aller, les Mambas s’étaient imposés sur le score de 1-0.

La Guinée bouclera sa campagne le mardi 14 octobre face au Botswana, au stade Mohamed V de Casablanca, faute de stade homologué sur son sol. Lors du match aller, disputé à Francistown, le Syli avait été surpris par les Zèbres (0-1).

Une course encore ouverte

Avant ces deux dernières journées, la Guinée occupe la 4e place du groupe G avec 11 points. Le Mozambique et l’Ouganda partagent la 2e marche du podium avec 15 unités chacun, tandis que l’Algérie, leader avec 19 points, n’est plus qu’à une victoire de la qualification directe pour le Mondial.

Casablanca, terrain d’accueil provisoire

C’est la deuxième fois en deux rassemblements que le Syli National est contraint de recevoir au Maroc. Déjà le 8 septembre dernier, la sélection avait accueilli l’Algérie à Casablanca (0-0) lors de la 8e journée.

Pour l’heure, la Fédération guinéenne de football n’a pas encore communiqué la date ni le lieu du regroupement des joueurs avant ces échéances décisives.