C’est un geste diplomatique majeur. Le président français Emmanuel Macron a officialisé, ce lundi 22 septembre 2025 à New York, la reconnaissance par la France de l’État de Palestine. L’annonce a été faite lors de son discours devant l’Assemblée générale des Nations unies.

« Fidèle à l’engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd’hui l’État de Palestine », a déclaré le président français.

Cette reconnaissance s’accompagne d’un plan de sortie de crise pour la bande de Gaza. Emmanuel Macron a proposé la mise en place d’une administration de transition regroupant l’Autorité palestinienne, la jeunesse palestinienne et des forces de sécurité en cours de formation. Cette structure, appuyée par les partenaires internationaux, aurait pour mission centrale « le démantèlement et le désarmement du Hamas ».

Le président français a également exprimé la disponibilité de Paris à « contribuer à une mission internationale de stabilisation » et à « soutenir la formation et l’équipement des forces de sécurité palestiniennes ». Le Conseil de sécurité des Nations unies pourrait, « dès que les conditions le permettront », décider du déploiement d’une mission de soutien civil et sécuritaire, en concertation avec les autorités palestiniennes et avec l’accord d’Israël.