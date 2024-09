Diplômée en management, Fatimatou Chérif Diallo a rapidement abandonné le chemin traditionnel des emplois salariés pour se lancer dans l’entrepreneuriat, malgré des débuts difficiles et des réticences familiales. Aujourd’hui, à la tête de sa propre entreprise de décoration, cette jeune femme persévérante inspire par son courage et son ambition, prouvant que le travail acharné et l’indépendance sont les clés de la réussite.

Fatimatou Chérif Diallo, âgée d’une vingtaine d’années, est une jeune diplômée en management de l’Institut Supérieur de Commerce et d’Administration des Entreprises de Guinée (ISCAEG) en 2018.

Dès la fin de ses études, elle a multiplié les stages dans diverses entreprises. “J’ai fait des stages dans plusieurs banques ainsi qu’au ministère du Budget. J’ai ensuite travaillé dans une entreprise spécialisée dans le transport maritime”, explique Fatimatou.

Cependant, insatisfaite du traitement salarial qui ne répondait pas à ses ambitions, elle a finalement décidé de se lancer dans l’entrepreneuriat, se spécialisant dans la décoration. Ayant bien assimilé cette phrase du patron de Facebook, Mark Zuckerberg, qui dit que “le plus grand risque est de ne prendre aucun risque”, la jeune dame s’est montrée persévérante et a su relever les défis, s’adaptant peu à peu aux réalités du monde des affaires.

“ Depuis toute petite, lorsque j’assistais à des cérémonies et que je voyais les décorations, j’admirais beaucoup cet art. C’est ainsi que j’ai développé ma passion pour l’événementiel et que je me suis lancée dans ce domaine. Pour commencer, je m’inspire des images d’autres professionnels. Pour me perfectionner, j’ai suivi des formations.”

Outre les difficultés rencontrées au début dans le cadre professionnel, Fatimatou Chérif s’était également confrontée à l’opposition de sa mère. “Pour elle, comme j’avais obtenu mon master, il n’était pas question que j’abandonne ce que j’avais appris pour pratiquer ce travail. En revanche, mon père m’a encouragée. Finalement, ma mère a compris que j’avais fait un bon choix, car aujourd’hui, elle dit être très satisfaite de moi. Cela fait maintenant sept ans que j’évolue dans ce secteur. J’ai rencontré des problèmes financiers, mais grâce au soutien de mes parents et de mon époux, j’ai pu avancer”, confie-t-elle.

Aujourd’hui, Fatimatou a créé sa propre entreprise, Tim Déco Events & Multiservices, qui emploie 5 personnes. “Les hommes que j’ai rencontrés dans ce domaine manquent souvent de sérieux, c’est pourquoi mes employées ne sont que des femmes”, précise-t-elle.

L’autre défi persistant, c’est la gestion de la clientèle. “Il arrive de rencontrer des personnes très difficiles, mais nous parvenons à les gérer. Vous savez, lorsqu’on entreprend, il ne faut pas être renfermé, il est essentiel d’être ouvert aux autres.”

Pour cette dame au courage extraordinaire, les femmes commettent une erreur en croisant les bras et en attendant tout des autres. “Il faut chercher à réussir par soi-même. Avoir son propre argent signifie ne pas avoir à demander à quelqu’un d’autre. Les femmes doivent se lever et travailler. Le métier n’a pas de prix, et c’est le meilleur moyen de subvenir à ses besoins.”