Les activistes de la société civile aussi ont réagi au discours prononcé par Colonel Mamadi Doumbouya à la tribune des Nations-Unies, jeudi 21 septembre 2023, à l’occasion de la 78ème assemblée de l’ONU.

Même si les pros CNRD pensent que ce discours rime avec les engagements du Colonel pris le 5 septembre 2021 lors de sa prise du pouvoir, pour le responsable des stratégies et planification du Front national pour la défense de la constitution (FNDC), il ne cadre pas avec les réalités guinéennes.

Selon Sékou Koundouno, ce discours cache les ambitions du Colonel Mamadi Doumbouya de s’éterniser au pouvoir. «J’ai l’intime conviction et je le dis sans me tromper et je défie quiconque, Doumbouya cherche des voies et moyens pour être candidat, si le peuple ne l’empêche pas, il sera candidat», a-t-il prévenu ce vendredi dans les GG sur radio Espace FM.

Dans le contexte actuel de la Guinée, cet activiste de la société civile estime qu’il ne sert à rien de prononcer des discours panafricanistes. «Aller se promener dans des discours écrits depuis le temps de Thomas Sankara qu’on réactualise pour seulement souffler sur la fibre de la jeunesse c’est du gros n’importe quoi» a déploré Sékou Koundouno.