Antonio Guterres a consacré une grande partie de son discours d’ouverture de la 78ème assemblée générale des Nations unies à la question cruciale des genres. Un discours largement apprécié par les défenseurs de la cause féminine à travers le monde.

Sur l’égalité des chances dans le milieu professionnel, la journaliste et activiste Moussa Yéro Bah estime que le secrétaire général de l’ONU a parfaitement raison de s’indigner sur le sujet car, selon elle, «dans beaucoup de pays à travers le monde, les femmes ne prennent pas les mêmes salaires que les hommes, ça sera un travail difficile, mais qui mérite d’être mené. Il faut qu’on soit payées à égalité parce qu’on réalise le même travail. Il faut les mêmes chances aux hommes qu’aux femmes, les mêmes opportunités parce que généralement, il y a beaucoup de femmes qui finissent les études qui rencontrent des difficultés pour travailler et deviennent automatiquement dépendantes de leurs conjoints», a-t-elle déclaré.

Pour la présidente de l’ONG “Femme Développement et droits humains”, en Afrique de manière générale, les mentalités n’ont pas évolué sur la question du genre et d’égalité des chances.

Cependant en Guinée, ajoute Mme Yero, le combat contre la pratique est entamé parce qu’il il y a beaucoup de choses qui sont en train d’être faites notamment la Loi sur la parité et même si certaines lois peinent à rentrer en vigueur ou à s’appliquer, les femmes sont à pied d’œuvre pour s’affirmer dans la vie active, politique et associative.

«Le plus dur combat à mener est celui pour les changements de mentalités, cela ne s’arrache pas et ne s’obtient pas en un jour. C’est un combat de longue haleine et il va falloir travailler sur le terrain, dans les familles, dans l’éducation des enfants, ne pas faire croire à un garçon qu’il peut être supérieur à sa sœur. C’est à la base que les mentalités peuvent changer et c’est seulement en cela qu’on peut obtenir cette égalité. »

Pour finir, Moussa Yéro Bah exhorte les femmes à s’affirmer davantage pour pouvoir occuper les places qui leur reviennent de droit. «Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de femmes compétentes, mais il faut qu’elles redoublent d’ardeur, démontrent leurs compétences».