Dans son discours d’ouverture lors du 78 Assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général des Nations Unies s’est érigé en défenseur des libertés des femmes à travers le monde.

A la tribune de l’ONU, Antonio Guterres a renvoyé dos à dos certains pays occidentaux et islamistes, «où les filles sont punies parce qu’elles portent trop de vêtements» et ceux où elles le sont «parce qu’elles n’en portent pas assez».

En fervent défenseur de la cause féminine, il estime qu’à travers le monde, les droits des femmes, y compris leurs droits sexuels et reproductifs, sont réduits, voire supprimés et leur liberté restreinte.

Pour remédier à cette injustice, Guterres formule un plaidoyer en faveur de l’égalité en estimant que «les femmes attendent toujours l’égalité des chances et des salaires, l’égalité devant la Loi, la pleine valorisation de leur travail et la prise en compte de leurs opinions».

Faisant allusion à certaines nations, le secrétaire général affirme que “Nous les peuples” ne signifie pas “nous les hommes”.

Néanmoins, il rappelle que grâce aux générations de militants des droits des femmes, les temps changent. «Des terrains de sport aux écoles en passant par les places publiques, les filles et les femmes défient le patriarcat et triomphent», fait constater Guterres.

Avec fermeté, l’ancien premier ministre portugais clame son empathie aux côtés des femmes. «Je suis à leurs côtés» car, pour lui, l’égalité des genres n’est pas un problème, mais plutôt une solution. «L’égalité ce n’est pas une faveur faite aux femmes, mais une condition fondamentale pour assurer un meilleur avenir pour tous».