Fermées par la junte militaire, après le renversement d’Alpha Condé le 5 septembre dernier, la réouverture des frontières terrestres se poursuit.

Après la frontière guinéo-libérienne, sierra-léonaise et ivoiriennes, la junte a annoncé la réouverture de celle du Mali. A travers un communiqué rendu public ce mardi 21 septembre, le CNRD rassure «l’évaluation de la situation sécuritaire et sanitaire au niveau de nos frontières, et vu les différents rapports fournis par les acteurs concernés des régions de Kankan et Faranah, le président du CNRD décide de la réouverture de la frontière guinéo-malienne à partir du mercredi 22 septembre 2021».

Par la même occasion, le nouvel homme fort de Conakry, a instruit aux services sanitaires ainsi qu’à ensemble des forces de défense et de sécurité d’accroître la vigilance et la rigueur au niveau de tous les points de sorties et d’entrées.