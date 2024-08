Depuis quelques semaines, la scène artistique guinéenne se mobilise de plus en plus en faveur du général Mamadi Doumbouya, président de la transition. Après le reggae man Takana Zion, c’est au tour de Singleton, un autre artiste influent du pays, de témoigner son soutien à travers sa musique.

Dans son nouveau morceau, intitulé “Doumbouya”, la machine du dancehall célèbre les initiatives du général Doumbouya pour transformer le pays. Le titre est un hymne à la modernisation et au progrès, reflétant l’optimisme croissant dans le milieu artistique quant à l’avenir de la Guinée sous sa direction.

« Doumbouya, Mamadi Doumbouya, développe la Guinée pour nous. Mamadi Doumbouya est le choix des femmes guinéennes, laisse les ennemis parler, qu’ils veulent ou pas, Dieu a voulu que ce soit Doumbouya » est une partie de ce single, dont la sortie officielle sur les canaux de communication digitale est prévue le 1er septembre 2024.

Singleton, connu pour ses paroles engagées et son style distinctif, ajoute ainsi une nouvelle voix à ceux qui soutiennent la transition en cours. Sa chanson se veut un appel à l’unité et à l’espoir, illustrant la manière dont la musique peut jouer un rôle crucial dans les mouvements politiques et sociaux. Alors que la Guinée continue de naviguer à travers des périodes de changement, le soutien des artistes comme Singleton souligne l’impact que la culture et l’art peuvent avoir sur la dynamique politique et sociale du pays.