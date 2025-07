L’équipe nationale de Mini-Foot poursuit sa belle aventure à la 4ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations de Mini-Foot à Derna, en Lybie. Opposé à la Côte d’Ivoire ce mardi 22 juillet, le syli Mini-Foot s’est imposé (1-0), avec à la clé, une qualification en demi-finales pour sa toute première participation dans cette compétition.

Le duel entre guinéens et ivoiriens était l’un des chocs les plus attendus aux quarts de finale de cette 4ème édition de la CAN Mini-Foot. A l’issu des 50min de jeu, les joueurs d’Abdoul Aziz Sow ont remporté ce duel ouest-africain grâce une réalisation Mohamed Chérif Camara a ouvert le score sur une frappe limpide à la à la 14ème minute de jeu.

Malgré les nombreuses tentatives côté ivoirien, le Syli a tenu bon dans un match hyper compliqué face aux champions en titre.

Ce succès historique permet à la sélection guinéenne de se hisser au dernier carré de cette compétition. Les guinéens affronteront la Lybie, pays hôte de cette 4ème édition.

La Guinée laisse ses premières empreintes au Mini-Foot !

Outre que la qualification en demi-finales, cette victoire permet aux guinéens de décrocher le ticket qualificatif pour la prochaine coupe du monde de Mini-Foot prévue en Azerbaïdjan.

Pour sa première participation à cette compétition, l’équipe d’Abdoul Aziz Sow a créé la sensation en réalisant des prouesses presqu’inattendues. Après 4 sorties, le Syli affiche un bilan de 3 victoires, une défaite pour 11 buts marqués contre 4 encaissés.