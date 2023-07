Après la Côte d’Ivoire en demi-finale, l’équipe guinéenne de Basket-ball des moins de 16 ans élimine l’Angola et file en finale de l’Afrobasket U16. Une qualification qui ouvre les portes de la phase finale de la Coupe du Monde FIBA U17.

Les jeunes basketteurs guinéens continuent leur bonhomme de chemin et viennent d’enchaîner une sixième victoire en autant de matchs. Contre l’Angola et à l’issue d’un match intense (71-61), Gassama et ses coéquipiers se qualifient pour la finale à Monastir (Tunisie).

Cet exploit ouvre les portes de la Coupe du Monde FIBA U17 à l’équipe guinéenne. Mais avant, la Guinée devra battre le vainqueur du match Mali-Égypte en finale.