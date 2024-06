Lors de l’assemblée générale du RPG Arc-en-ciel ce samedi 22 juin 2024, Lansana Komara, membre influent du bureau politique du parti, a tenu à rassurer les militants suite au communiqué du Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) annonçant une seconde évaluation des partis politiques.

“Beaucoup d’entre vous s’interrogent après avoir écouté le communiqué du MATD concernant une seconde évaluation des partis politiques, tout ce que nous pouvons vous demander, c’est de rester serein”, a-t-il déclaré.

Affichant une grande confiance, Lansana Komara a souligné la solidité et l’historicité du parti d’Alpha Condé. “Nous sommes un parti historique qui n’a pas commencé aujourd’hui. Par conséquent, nous sommes sereins et nous avons tous les documents nécessaires”.

Pour ce membre du bureau politique de l’ancien parti au pouvoir, cette seconde évaluation est perçue comme une tentative de déstabilisation. “Comme on le dit, lorsqu’on veut abattre son chat, on l’accuse de rage. Cette évaluation ne nous inquiète pas parce que nous sommes un parti national. Ils n’ont pas besoin d’évaluer les politiques de cette manière, on les évalue dans les urnes. Donc, qu’ils veuillent bien organiser les élections, on verra qui est qui et c’est ça la meilleure évaluation”, a-t-il ajouté.

Lansana Komara a insisté sur la nécessité de juger les partis par les résultats des élections plutôt que par une évaluation administrative, réclamant une évaluation électorale transparente et démocratique. “Nous exigeons que l’évaluation se passe dans les urnes et non dans les états-majors des partis politiques avec des papiers parce que ça ne sert à rien.”

Cette intervention vise à rassurer les militants et sympathisants du RPG Arc-en-ciel, tout en contestant fermement les méthodes du MATD et en recentrant le débat sur l’importance des élections libres et transparentes pour évaluer les forces politiques du pays.