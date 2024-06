En séjour à Labé, le Premier ministre, Bah Oury, a procédé au lancement des épreuves du Baccalauréat unique session 2024 dans cette région.

A cette occasion, le chef du gouvernement a passé un message d’encouragement aux candidats. Le Premier ministre a rappelé l’importance pour un élève de réussir cette autre étape importante de son cursus scolaire.

“C’est par l’éducation que l’on peut accéder à un métier, à des fonctions ou à des responsabilités. Et souvent, quelqu’un qui n’a pas eu le Baccalauréat, se sent dans une certaine mesure comme s’il est un handicapé. Donc, il est extrêmement important de réussir cette épreuve pour passer à une étape supérieure”, a souligné le patron de la Primature, rappelant que, “les épreuves du baccalauréat ne sont pas des tests d’aptitude naturelle, mais une simple vérification des connaissances accumulées durant le second cycle de l’enseignement pré-universitaire”.

La première journée du Bac session 2024 a été marquée par des fortes pluies qui se sont abattues sur Conakry et dans certaines villes à l’intérieur du pays.

Pour le Premier ministre, “la pluie qui est en train de tomber est un gage d’espoir et de vœux de réussite pour les enfants”.

Au total, 1387 candidats dont 762 filles affrontent le Baccalauréat cette année dans la préfecture de Labé.