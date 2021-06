Cette affaire d’un prétendu « viol » de Belinda Diallo par le journaliste Robbie Sarah a pris une autre ampleur. Sur les réseaux sociaux, les médias, chacun y va de son commentaire. Face à situation, le présumé auteur de ce « viol » met en garde dit-il de ces accusations portées à son encontre. À travers son avocat, le chroniqueur Robbie Sarah se réserve de porter plainte contre ces personnes.

Depuis peu, deux vidéos inappropriées montrant Madame Aïssatou Bella Dialloen conversation téléphonique guidée, font l’objet de tous les commentaires dans la cité.

« Au mépris total du principe sacré de la présomption d’innocence et sans être imprégnés de la version de Monsieur Robert Sarah KOULEMOU « Robbie », des individus s’appuient aveuglement sur ces vidéos cocasses pour lui jeter l’opprobre sur les réseaux sociaux et dans la presse.

Ces individus, qui prétendent défendre une cause, prêchent la haine et font des affirmations gratuites de nature à ternir l’image et la réputation nationale et internationale de Monsieur KOULEMOU.

Au fond, Monsieur Robert Sarah KOULEMOU rassure l’opinion qu’il n’est pour rien dans les faits objets de la poursuite exercée contre lui devant la Brigade Spéciale de la protection des personnes vulnérables de Belle Vue. Monsieur KOULEMOU est serein et déterminé à démontrer le mal fondé des imputations fallacieuses sans aucune pertinence décisive portée à son encontre. Le moment venu, l’opinion sera suffisamment éclairée sur les dessous et les motivations de cette cabale maladroitement orchestrée par des individus tapis dans l’ombre pour nuire à sa crédibilité et à son honorabilité.

Mais dès à présent, Robbie déclare qu’il n’entend plus tolérer tous ces excès et atteintes graves à son honneur et sa dignité dans l’indifférence générale et dans une impunité totale. Il met en garde et se réserve le droit de poursuivre en Justice tous ceux qui, dans la presse comme sur les réseaux sociaux, l’incriminent à tort pour ces histoires burlesques et incongrues.

Dans tous les cas, Monsieur Robert Sarah KOULEMOU « Robbie » est confiant et garde profondément l’espoir que la Justice ne fondera sa décision que sur les éléments du dossier en dehors de toute autre considération. »

Conakry le 22 Juin 2021

Le Conseil de Robert Sarah KOULEMOU

Maître Pépé Antoine LAMA

Avocat à la Cour