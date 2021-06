Il s’agit d’un atelier qui s’inscrit dans le cadre de l’atteinte des objectifs du WORK PACKAGE 2 du projet : Internationalisation, Développement des Indicateurs pour une meilleure Gouvernance de l’Enseignement Supérieur en Guinée, en abrégé “INDIGO”.

Tenue du 15 au 17 juin 2021 à l’Université Kofi ANNAN de Guinée (UKAG), cet atelier Consultatif de validation des Plans d’Action d’Elaboration des Projets d’Etablissement des Institutions d’Enseignement Supérieur (IES) de Guinée a regroupé quarante-trois participants qui ont représenté trois Universités partenaires européennes: Paris & Panthéon Sorbonne, Coordinatrice du Projet INDIGO, Université de Liège et Université Européenne de Viadrina – Frankfurt.

A travers cet atelier consultatif, le président Fondateur de l’UKAG a affirmé qu’un jalon important dans l’amélioration de la qualité de la formation et de la recherche dans notre pays est posé. Dr Ousmane Kaba a également salué la présence de toutes les éminentes personnalités qui ont fait le déplacement pour rehausser l’éclat de cette cérémonie.

Le Projet INDIGO est un projet structurel de renforcement des capacités de l’enseignement supérieur, a fait savoir le Secrétaire Général du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique ((MESRS) «Il s’inscrit en droit ligne du programme de société du Chef de l’Etat, Pr ALPHA CONDE, visant à faire rapidement de la Guinée un pays émergent dont la clé de voûte passe par la formation de la jeunesse et le développement d’un enseignement supérieur et d’une recherche scientifique axé sur l’innovation technologique et la mutation sociale, tournées vers plus de qualité de bien-être. Il a également encouragé à une réflexion pertinente qui devrait déboucher sur des pistes d’actions capables d’être exploitées par vos différentes institutions», a indiqué Pr Binko Mamady Touré, représentant du ministre d’Etat, Aboubacar Sylla.

Secrétaire général du MESRS, en sa qualité de président de séance, a remercié l’UKAG pour avoir accepté d’abriter le présent Atelier Consultatif, qui a connu la présence des partenaires institutionnels du département de l’enseignement supérieur et de l’Autorité Nationale d’Assurance Qualité pour l’Enseignement et la Recherche (ANAQ).

Par ailleurs, onze Universités guinéennes ont aussi pris à part à cette rencontre, à savoir : l’Université Kofi ANNAN de Guinée (UKAG),

Université Gamal Abdel NASSER de Conakry (UNGANC)

Université Général Lansana CONTE de Sonfonia-Conakry (UGLC/S)

Université Julius NYERE de Kankan (UJNK)

Université de Labé (UL)

Université de N’Zérékoré (U N’Z)

Université Nongo Conakry (UNC) ;

Institut Supérieu Agronomique de Faranah (ISA/F)

Institut Supérieur des Mines et Géologie de Boké (ISMG/B)

Institut Supérieur de Technologie de Mamou (IST/M)

l’Institut Supérieur des Sciences et Médecine Vétérinaire de Dalaba (ISSMV/D).

Le prochain atelier est prévu en Allemagne, notamment à l’Université de Viadrina – Frankfurt, selon les organisateurs.