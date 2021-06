A quelques semaines de la tenue des examens nationaux session 2021, le système éducatif guinéen est au centre des préoccupations de certains acteurs qui interviennent dans ce secteur.

Depuis plusieurs années, les programmes enseignés dans les écoles en Guinée ne sont jamais totalement bouclés, constatent certains observateurs. Conséquences, la majeure partie des apprenants guinéens ont perdu leur niveau malheureusement.

Une situation que déplorent Me M’bemba Camara, formateur au centre de documentation judiciaire et enseignant dans de nombreux établissements scolaires de la capitale Conakry. «Ce qui fait qu’aujourd’hui, les élèves et les étudiants guinéens ont perdu ce qu’on appelle la performance et l’efficacité scolaire», regrette-t-il.

L’autre impact de cette défaillance du système éducatif guinéen, c’est l’absence des apprenants guinéens dans les compétitions scientifiques sur le plan international. «Il est difficile aujourd’hui que les élèves guinéens arrivent à competir avec d’autres élèves à l’international. Parce qu’il y a des problèmes structurels qui font qu’il y a des dysfonctionnements et ce qui n’est pas favorable à l’évolution du système éducatif guinéen».

De ce fait, Me M’bemba Camara pense qu’une réforme profonde est nécessaire pour résoudre les problèmes auxquels le système éducatif guinéen est confronté: «Nous en avons vraiment besoin pour résoudre tous les problèmes auxquels notre éducation fait face».