Hajj 2026 : départ confirmé pour les 416 pèlerins victimes d’arnaque en 2025

Ils ne figurent pas dans les premiers convois, mais les 416 pèlerins victimes d’arnaque au Hajj 2025 partiront bel et bien à la Mecque cette année et ce conformément aux engagements du gouvernement guinéen. Cette année, 10 000 pèlerins guinéens doivent se rendre au Hajj, conformément au quota accordé à la Guinée. Le premier convoi a déjà quitté Conakry dans la nuit du mardi 5 mai 2026.

Joint par Guinee360, le porte-parole du collectif des victimes, Amara Sylla, affirme qu’aucune victime de l’année passée n’a encore embarquée. “Le premier convoi a bougé. Pour le moment, aucun des pèlerins victimes d’arnaque l’année passée ne figure parmi le premier convoi, aucun n’est allé d’abord”, a-t-il expliqué.

Toutefois, Amara Sylla assure que ces victimes effectueront bien le pèlerinage cette année, précisant que toutes les démarches administratives sont déjà finalisées. “Toutes les formalités sont remplies : ils sont inscrits, leurs visas sont prêts, leurs kits sont remplis, ils ont également eux des téléphones. Mais ce qui reste clair, ils iront tous”, a-t-il ajouté.

Rappel des faits

En 2025, 416 pèlerins avaient été victimes d’une arnaque après avoir versé chacun la somme de 54 800 000 GNF à la dame Domani Konaté, alias Nani, qui s’était fait passer pour la mère du président Mamadi Doumbouya. Constituées en collectif, les victimes avaient déposé une plainte le 27 mai 2025 contre la principale suspecte et ses complices à la Direction de la police judiciaire. Quelques jours plus tard, le 2 juin 2025, la police a présenté à la télévision nationale la dame soupçonnée dans cette affaire.

Après plusieurs semaines de dénonciations, le gouvernement avait finalement pris le dossier en main. Le 3 juin 2025, le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Camara, était intervenu pour reconnaître les manquements dans l’organisation du pèlerinage. Il avait ensuite promis la prise en charge gratuite de tous les pèlerins concernés pour l’édition 2026, précisant qu’ils feraient partie du premier convoi de cette année. “Nous souhaitons rassurer les victimes sur le fait que des dispositions seront prises pour leur inscription gratuite au prochain pèlerinage. Une adresse et un numéro de téléphone seront fournis à cet effet”, avait rassuré le ministre secrétaire général de la présidence à l’époque.