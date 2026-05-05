Recrutement des Auditeurs de justice et greffiers : le ministère de la Justice dément “un faux” communiqué et met en garde

Le ministère de la Justice et des Droits de l’Homme a publié, ce mardi 5 mai 2026, un communiqué relatif au recrutement des auditeurs de justice et des élèves greffiers. Il y apporte des précisions et met en garde les candidats contre la circulation d’un faux document sur les réseaux sociaux.

Selon le département, un texte présenté comme un « communiqué n°015 » portant sur la programmation des épreuves écrites des auditeurs de justice et des élèves greffiers n’est pas authentique. « Le ministère de la justice et des droits de l’homme informe les candidats aux concours de recrutement des auditeurs de justice et des élèves greffiers qu’un document circulant sur les réseaux sociaux, présenté comme un communiqué n°015 relatif à la programmation des épreuves écrites, est un faux. »

Le ministère appelle les candidats à la prudence et les invite à se référer uniquement aux informations diffusées via les canaux officiels. « Le Ministère rappelle que toutes les informations officielles concernant les concours sont uniquement diffusées par les canaux suivants : Le site et la page officielle du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme ; Le site du Centre de Formation Judiciaire; Les communiqués signés par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme ; Les médias publics et supports institutionnels reconnus. »

Le département dirigé par le ministre Ibrahima Sory 2 Tounkara prévient que ces actes pourraient faire l’objet de poursuites contre leurs auteurs et diffuseurs. « Le Ministère se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires contre les auteurs et diffuseurs de ces faux documents.»