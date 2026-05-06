Simambossia : des habitants inquiets par l’apparition des fissures sur les murs et la chaussée

Après les alertes enregistrées à Nongo, le phénomène des fissures gagne désormais le quartier Simambossia, dans la commune de Lambanyi. Sur place, les signes de fragilisation se multiplient : murs lézardés, bâtiments fragilisés, routes marquées par des craquelures. Malgré l’ampleur des dégâts visibles, la parole reste prudente. Plusieurs habitants concernés préfèrent garder le silence, redoutant d’éventuelles représailles.

Dans une petite boutique du quartier, un commerçant a accepté de livrer son témoignage sous couvert d’anonymat. Il situe les premiers signes du problème en 2025. «Ces fissures ne datent pas d’aujourd’hui. Une nuit, j’ai fermé ma boutique normalement. Mais le lendemain matin, impossible d’ouvrir la porte. J’ai dû forcer pour entrer. C’est là que j’ai compris qu’il y avait un problème. »

En examinant les lieux, il dit avoir constaté une propagation rapide des fissures sur les murs. « Je suis sorti regarder autour, et j’ai vu que les fissures étaient un peu partout. J’ai immédiatement alerté les autorités locales.»

Selon lui, des démarches ont été entreprises auprès du chef de quartier puis du chef de secteur, avec la promesse d’une transmission de l’alerte aux ministères concernés, notamment ceux de l’Administration du territoire et de la Géologie. «Les département ministériels concernés n’ont dépêché aucun cadre pour constater. Même les autorités locales ne sont pas revenues nous voir. On ne sait toujours pas d’où vient le problème. »

Depuis, les habitants affirment avoir multiplié les relances, sans obtenir de réponse concrète. Le changement de responsable local aurait également ralenti les procédures. «On interpelle, mais personne ne vient. Même le nouveau chef de secteur n’est jamais venu constater les faits.»

Face à la persistance de la situation, les riverains lancent un appel pressant aux autorités. « Nous demandons simplement qu’ils viennent constater et trouver des solutions avant que la situation ne s’aggrave.»

Nos tentatives pour recueillir la réaction des autorités locales sont restées sans suite. Contacté par téléphone, le chef de secteur, M. Fofana, s’est déclaré indisponible, promettant de rappeler ultérieurement, une réponse qui n’est jamais venue.