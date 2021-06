Souleymane Condé et Youssouf Dioubate ont été graciés par le président de la République ce mardi 22 juin.

Quelques heures seulement après la demande du pardon au chef de l’État par Souleymane Condé et Youssouf Dioubaté, le Pr Alpha Condé a exhaussé cette demande. Condamnés par le tribunal de première instance Dixinn à un an de prison ferme et 20 millions GNF chacun pour “production, diffusion et mise à disposition d’autrui des données de nature à troubler l’ordre et la sécurité publique” les deux transfuges du RPG arc-en-ciel ont obtenu la clémence du président Alpha condé.

Il faut noter que cette grâce présidentielle de Souleymane Condé et Youssouf Dioubaté vient après celle de Boubacar Diallo dit Grenade et Madic 100 frontière vendredi dernier.

Reste désormais à savoir si les autres tels que Foniké Mengué fera la même chose pour être libéré.