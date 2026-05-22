Guinée : TELEMO entre en phase opérationnelle, une réforme majeure de la commande publique portée par la digitalisation

Publireportage – La Guinée a franchi ce vendredi 22 mai 2026 une étape décisive dans la modernisation de son administration avec la cérémonie d’opérationnalisation de la plateforme TELEMO, consacrée à la dématérialisation de la passation des marchés publics. Porté par une coopération stratégique entre la Guinée et le Rwanda, ce système numérique ambitionne de transformer en profondeur la gestion des finances publiques.

Dans une salle comble à Conakry, étaient présents plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de l’Innovation, Mourana Soumah, la ministre de l’Économie et des Finances, Mariama Cire Sylla, ainsi que le gouverneur de la BCRG Karamo Kaba.

Cette opérationnalisation marque le passage d’un système administratif traditionnel vers une architecture entièrement numérique, intégrée et traçable.

Les autorités ont insisté sur la portée systémique du projet. TELEMO n’est pas seulement un outil technologique, mais une refonte globale de la chaîne de commande publique. La plateforme s’inscrit dans une logique de transparence, d’efficacité et d’inclusion économique, en facilitant l’accès des entreprises, notamment des PME, aux marchés publics.

Le projet est le fruit d’un partenariat technique avec le Rwanda, reconnu pour ses avancées en matière de digitalisation de l’administration publique. Cette coopération a été saluée comme un exemple de partenariat Sud-Sud réussi.

L’ambassadeur du Rwanda en Guinée, Michel Minega Sebera, a souligné : « TELEMO est aujourd’hui l’un des projets de transformation numérique publique les plus structurants dans la République de Guinée. Cette coopération illustre une réussite concrète du partenariat Guinée-Rwanda. »

Et d’ajouter : « Ce système constitue une étape majeure de la modernisation de l’administration publique. Il renforce la transparence, réduira les délais et favorisera un accès équitable aux opportunités. »

Le chef de projet TELEMO, Mouslihou Diallo, a présenté les fondements techniques et structurels du système. Il a insisté sur la nature intégrée de la plateforme : « C’est une plateforme qui couvre l’intégralité du cycle de la commande publique… avec des étapes entièrement dématérialisées. Aujourd’hui, nous sommes à la cérémonie d’opérationnalisation, ce qui veut dire que la plateforme est en ligne, exploitable par les différents acteurs. »

Il a également rappelé la philosophie du projet : « La vision de TELEMO est de mettre en place un système national unique, fiable et sécurisé pour la gestion de la commande publique. »

Sur les piliers de la réforme, il précise : « Chaque action est tracée, chaque décision est enregistrée, ce qui permet une transparence totale. Nous visons aussi l’efficacité et l’inclusion, car la plateforme est ouverte à toutes les entreprises, nationales comme internationales. »

Il décrit la rupture avec l’ancien système : « Avant, les procédures étaient entièrement manuelles et pouvaient prendre des semaines. Aujourd’hui, tout est dématérialisé et automatisé. Même un entrepreneur en zone reculée peut soumissionner sans se déplacer. »

Dans son allocution, le ministre Mourana Soumah a replacé TELEMO dans une trajectoire historique de modernisation de l’État. Il a rappelé l’origine de la réforme : « Nous nous étions dit : si d’autres pays africains ont pu le faire, la Guinée aussi peut le faire. Aujourd’hui, voir cette vision entrer dans sa phase opérationnelle est une immense satisfaction. »

Sur la portée économique, il souligne : « La commande publique représente un levier économique majeur… derrière chaque route, chaque école, chaque centre de santé, il y a un marché public. »

Et sur la transformation induite par TELEMO : « TELEMO n’est pas un simple outil technique : c’est un levier puissant de transformation. Une réforme économique, une réforme de gouvernance, une réforme d’État. »

Il insiste également sur la dimension citoyenne : « Nous renforçons la transparence, l’efficacité, et surtout nous remettons le citoyen guinéen au centre de l’action publique. »

La ministre de l’Économie et des Finances, Mariama Cire Sylla, a replacé TELEMO dans la vision du programme stratégique national. «TELEMO n’est pas un simple outil technique : c’est un levier puissant de transformation au service d’une nouvelle gouvernance publique. »

Elle met en avant les effets attendus : «Cette plateforme renforcera la transparence et la traçabilité, réduira les délais de passation, améliorera l’efficacité de la dépense publique et démocratisera l’accès des PME aux marchés publics. »

Et elle conclut sur une dimension d’engagement : « une plateforme ne vaut que par l’usage qui en est fait. Je vous invite à vous l’approprier pleinement et à œuvrer à sa vulgarisation sur tout le territoire. »

Le projet est présenté comme une réforme structurante de la gestion des finances publiques et un outil de lutte contre l’inefficacité et les risques de corruption.