CAN U17 : le tableau des quarts de finale est connu, un choc ouest-africain au programme

Démarrée le 13 mai dernier, la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans se poursuit dans la capitale marocaine. Après une phase de poules très disputée, place désormais aux quarts de finale, prévus à partir de ce dimanche 24 mai. Parmi les affiches, un duel ouest-africain entre le Sénégal et le Mali qui promet une opposition explosive.

Les cadets du continent continuent de s’illustrer à Rabat dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations de leur catégorie.

Les quarts de finale de cette édition 2026 débutent dimanche prochain au Complexe Mohammed VI de Football.

Maroc – Cameroun : un duel de lionceaux

Dans la première affiche, le pays hôte affrontera le Cameroun dans un choc de lionceaux. Leaders de leur groupe A, les Marocains ont terminé la phase de groupes avec un bilan de 2 victoires et 1 match nul.

De leur côté, les Camerounais ont pris la 2ᵉ place du groupe B avec 6 points, derrière la Côte d’Ivoire.

Sénégal – Mali : un choc ouest-africain pour un ticket en demi-finales

Leader du groupe D, le Sénégal défiera le Mali dans la deuxième affiche des quarts de finale. Les deux voisins se livreront une lutte farouche pour décrocher le ticket qualificatif.

Les Aiglons du Mali ont terminé 2ᵉ de leur poule après une victoire et deux matchs nuls.

Le vainqueur de cette rencontre affrontera soit le Maroc, soit le Cameroun, pour la première demi-finale de cette édition 2026.

Dans les deux autres rencontres, la Côte d’Ivoire défiera l’Égypte, tandis que l’Algérie affrontera la Tanzanie.

Les quatre matchs sont prévus le même jour au Complexe Mohammed VI de Football à 16h GMT et 18h GMT.

Les affiches des demi-finales auront lieu le 28 mai prochain au Stade Moulay Hassan de Rabat.