Le bras de fer entre les hommes de médias et les autorités de la transition se poursuit et s’intensifie de plus belle depuis la sortie du Porte-parole du gouvernement Ousmane Gaoual Diallo la semaine dernière, menaçant la fermeture de certains médias.

Ce lundi 22 mai 2023, les associations de presse décident de passer à la vitesse supérieure en décrétant une journée sans presse mardi 23 mai 2023. Le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée apporte son soutien et sa solidarité aux journalistes guinéens qui selon lui font face à d’énormes difficultés dans l’exercice de leur métier.

“Je félicite les Organisations professionnelles, le Syndicat professionnel de la presse de Guinée (SPPG) et tous les journalistes guinéens pour le courage et la persévérance dont ils font preuve dans la dénonciation des dérives autocratiques de la junte, notamment dans ses tentatives de confisquer nos droits et libertés.

Je salue leur déclaration de ce lundi 22 mai qui marque leur volonté résolue de défendre la liberté de la presse et le plein exercice de leur noble métier “.

Pour Cellou Dalein, le CNDR use de tous ses moyens pour museler la liberté d’expression des guinéens “le démantèlement par effraction des émetteurs du Groupe de presse AfricVision, le brouillage des ondes des radios FIM FM et Djoma FM, ainsi que le sabotage de la presse en ligne et des réseaux sociaux commandités par la junte au pouvoir, ne sont que l’illustration de la volonté de cette dernière de mettre fin à la liberté de la presse et de faire taire ainsi toutes les voix dissonantes”.