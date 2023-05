Les organisations professionnelles de la presse ont tenu une réunion ce lundi 22 mai 2023. À l’issue de cette rencontre qui a eu lieu à la maison de presse, les médias ont pris des décisions contre les autorités de la transition.

Parmi les décisions majeures, les organisations professionnelles de la presse ont annoncé entre autres : « le Boycott à partir de ce jour de toutes les activités du gouvernement et les autres organes de la Transition jusqu’à la levée de toutes les restrictions, une Journée sans presse le mardi 23 mai 2023 (de 5h à 00h), le Boycott de la Semaine Nationale des Métiers de l’Information et de la Communication (SENAMIC), Informer et interpeller les Ambassades, la communauté internationale, Ies organisations de défense des droits de l’Homme et la HAC sur les menaces qui pèsent sur la presse guinéenne, une marche de protestation le jeudi 1er juin 2023 sur toute l’étendue du te territoire national».

Dans la déclaration conjointe, les organisations professionnelles disent se réserver le droit d’entreprendre des actions « plus vigoureuses » si le Gouvernement ne restitue pas « immédiatement » les émetteurs d’AfricVision, ne cesse pas le brouillage des ondes et ne débloque pas les sites d’information et les réseaux sociaux. Ces actions seront, entre autres : « D’organiser des synergies des médias sur la situation de la presse, de suspendre la participation de la presse au sein du Conseil d’administration du FADEM (Fonds d’Appui au Développement des Médias), de la HAC et du CNT».

Ces décisions interviennent suite au démantèlement par effraction des émetteurs du Groupe de presse Afric Vision, au brouillage des ondes des radios FIM FM et Djoma FM, la restriction des sites d’informations guinéens et des réseaux sociaux, et en réaction aux menaces proférées contre la presse par le ministre Porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo.