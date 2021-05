Le conseil communal a reçu le jeudi 20 mai 2021, les syndicats des taxis motos et les chefs de gares. Trouver une entente afin d’entamer le recensement biométrique des conducteurs de taxis motos en vue de la collecte de taxes et impôts, c’était entre autres, l’objectif de la rencontre.

Le recensement biométrique de la corporation était le point saillant de la réunion et pour ce faire, les concernés ont posé des exigences. Thierno Adramane Diallo est le secrétaire général de la section syndicale CNTG taxis moto Labé. Il explique la souffrance qu’endurent ses collègues : « Nos conducteurs souffrent énormément. Ils n’ont pas de gares. Les gares qu’ils occupaient ont été laissées à d’autres citoyens pour des activités, et la commune nous a dit qu’elle veut faire ce recensement dans la paix. C’est la raison pour laquelle nous sommes en train de nous battre pour récupérer ces gares. »

Younoussa Baldé, le conseiller communal chargé de piloter ce projet, parle du compromis suite au dialogue : « On a mis une commission composée des deux parties pour aller réévaluer la situation, voir dans quelle mesure on peut leur trouver des gares autour du marché et on estime pouvoir les soulager par rapport à cette demande. Autant les redevables au niveau des marchés ont accepté d’accompagner, autant eux aussi devront accepter d’accompagner et autant les occupants du domaine public accepteront. Il faudrait que le secteur taxi moto comprenne cela et nous accompagne puisque le projet vise le développement de la ville de Labé avec l’implication de tous. »

Publicité

A noter que quand l’initiative a été lancée, une véritable discorde avait éclaté entre le syndicat des taxis moto et la mairie.

Tiguidanké Diallo, correspondante de Guinée360 à Labé