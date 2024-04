La délégation spéciale de la toute nouvelle commune de Sonfonia a été installée, ce lundi 22 avril 2024. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de Conakry, général M’mahawa Sylla.

Dans son discours inaugural, la présidente de la délégation spéciale, Madina Dansoko Diallo, a souligné l’importance de l’unité et de la collaboration pour surmonter les obstacles et réaliser le plein potentiel de la commune. “Dans cette petite zone résidentielle de notre capitale, nous avons été témoins du développement impressionnant de nouveaux ménages, nouvelles écoles, entreprises et hôpitaux. Avec la distance par rapport aux locaux de la mairie de Ratoma, nous étions obligés de parcourir des distances importantes afin d’accéder aux documents de services administratifs tout en restant un peu éloignés des processus de décision de la commune”, a-t-elle souligné.

Poursuivant, Madina Dansoko Diallo s’est engagée à travailler en étroite collaboration avec les résidents pour répondre aux besoins de la population et favoriser le développement durable particulièrement sur l’insalubrité. “Nous devons inlassablement travailler sur la salubrité, la sécurité, la fluidité et l’accessibilité aux services dont la santé, l’éducation, le sport et les loisirs.

Nous nous engageons à œuvrer nuit et jour avec une totale détermination pour satisfaire au mieux les besoins des citoyens. Nous comptons bâtir notre stratégie autour de la proximité avec les citoyens pour une transparence dans la gestion, la détermination et l’innovation technologique ainsi que la participation citoyenne notamment la jeunesse qui sera la pierre angulaire de la construction de notre commune”.

La nouvelle commune de Sonfonia compte 7 quartiers : Sonfonia Gare 1, Sonfonia Gare 2, Sonfonia Centre 1, Sonfonia Centre 2, Yattaya Centre, Yattaya Fossidet et Kobayah. La présidente de la délégation spéciale lance un appel aux citoyens de sa circonscription. “En tant que citoyenne soucieuse de la construction d’une société responsable, j’invite tous les habitants à devenir des citoyens modèles dans leurs agissements quotidiens afin de faire de Sonfonia une commune modèle dans notre pays. Un citoyen modèle est un citoyen qui nettoie devant sa maison et jette les ordures dans les endroits appropriés, respecte les règles de stationnement, respecte la propriété dans la circulation ainsi que celle de conduite”, a-t-elle exhorté.

«Nous mobiliserons toutes nos énergies et intelligences pour construire avec les citoyens une commune exemplaire. Aux braves femmes de Sonfonia, celles qui se lèvent avant tout le monde, vos préoccupations dans les marchés, les champs maraîchers ou dans les ateliers de couture et de coiffure seront inscrites au centre des priorités de notre commune”, a-t-elle proposé.

Il faut rappeler que sur les douze communes du grand Conakry, Madina Dansoko Diallo est l’unique présidente d’une délégation spéciale.