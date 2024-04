Les avocats de la défense dans le procès de Mamadou Baillo Diallo alias Guidho Fulbhe ont finalement trouvé un terrain d’entente avec leur client.

Selon Maître Salifou Béavogui, le blogueur guinéen détenu à la maison centrale de Conakry a présenté ses excuses après avoir accusé ses avocats de trahison suite à leur absence à son procès.

“J’ai reçu des excuses de sa part par personne interposée, il nous a suppliés et demandé des excuses. Il est même allé jusqu’à nier ses propos. Il dit que c’est la presse et les blogueurs qui en ont fait leur choux gras”, a déclaré l’avocat joint ce lundi dans “le Boulevard des opinions” sur Galaxie FM.

Me Salifou Béavogui regrette ce qui est arrivé, mais réaffirme leur détermination à défendre Guidho Fulbhe. “Il faut qu’il comprenne qu’il devait nous payer, mais on fait tout ça par humanisme. Il ne devrait pas se comporter comme ça. C’est très choquant qu’il nous jette comme ça en pâtir. Et ceux qui cherchent à aggraver ça sur les réseaux sociaux sont en train de le desservir. Cela nous donne des conseils dans l’avenir, mais ça n’entame à rien notre détermination à le défendre”, a déclaré Me Béavogui tout en rassurant de leur présence à la prochaine audience.