Dans un communiqué publié ce samedi 22 avril 2023, le ministère de la Défense nationale à travers le haut commandement de la gendarmerie nationale a annoncé que l’accident de la circulation, impliquant un véhicule du cortège du Général Balla Samoura dans la soirée du vendredi 21 avril 2023, à Sougueta, préfecture de Kindia a coûté la vie de deux (2) personnes sur place et 6 blessés conscients, sous soin à présent à Conakry.

« Hier vendredi 21 avril 2023 aux environs de 19 heures, de retour de Labé où ils étaient déployés, en renfort pour le service d’ordre à l’occasion de la visite du Président de la Transition, huit (08) gendarmes de l’Escadron de Gendarmerie Mobile d’Intervention N°1 de Sonfonia, à bord de leur pick-up ont été victimes d’un accident de la circulation routière dans la Sous- préfecture de Souguéta, préfecture de Kindia » peut-on lire dans ce communiqué.

Dans cet accident, le Haut commandement de la gendarmerie nationale fait état de 2 morts sur place, 6 blessés conscients, sous soin à présent à Conakry et le pick-up fortement endommagé : « le Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale adresse au nom du Président de la Transition, du Ministre de la Défense Nationale et du Chef d’Etat-Major Général des Armées, ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. »

Par la même occasion, au nom de tout le personnel gendarme, le Général Balla Samoura dit adresser ses « vifs remerciements aux autorités pour toutes les dispositions prises depuis la survenue de cet accident ».