Le président du Conseil national de la transition (CNT), Dr Dansa Kourouma a offert un important lot de vivres, un déjeuner et une enveloppe importante à l’Orphelinat Cheick Ahmad Said Balabide de Kindia.

Revenu de la Mecque vendredi 21 avril 2023, jour de l’Aïd el-Fitr, le président de l’instance parlementaire guinéenne a fait parler son cœur. Il a offert des tenues de fête, des chaussures, un important lot de vivres et une enveloppe de 20 millions de francs guinéens à 162 orphelins de l’Orphelinat Cheick Ahmad Said Balabide de Kindia.

Le lot des vivres est composé entre autres de dix (10) sacs de lait, deux (2) sacs de sucres, cinquante-neuf (59) cartons de sardine, quatre (4) cartons du jus de fruits, du beurre, de la mayonnaise et une tonne de riz. Pour couronner le tout, il y a ajouté une enveloppe de 20 millions GNF.

Les heureux récipiendaires sont plus que content. Pour eux, c’est un honneur d’être choisi parmi tant d’autres orphelinat pour bénéficier de l’humanisme du président du CNT.

« Nos remerciements suite au choix que vous avez porté sur notre centre d’orphelinat, par ce geste rempli d’humanisme, d’assister notre centre qui abrite des orphelins venus de tous les coins de la Guinée. Ce privilège que vous avez bien voulu accorder à notre centre parmi tant d’autre, nous réconforte grandement en sachant que vous incarnez un sens de responsabilité citoyenne qui se résume en ces termes : agir pour aider les autres à bien vivre.

Alors, c’est le lieu et place pour nous d’affirmer fort bien notre liesse démesurée pour votre engagement patriotique d’assister moralement et financièrement ces orphelins afin qu’ils aient une condition de vie améliorée.

Monsieur le Président, nous ne pouvons terminer ce discours sans par la prière et invocation, demander le Tout Puissant Allah afin qu’il vous assiste pour une meilleure réussite dans la conduite de cette transition », a déclaré Ousmane Bah, représentant des enfants bénéficiaires de l’Orphelinat Cheick Ahmad Said Balabide.

Pour Dr Dansa, mettre les enfants dans les bus, de Kindia à Conakry, est un acte de confiance vis-à-vis des autorités du pays, à sa tête le Colonel Mamadi Doumbouya. Par ailleurs, il a salué le mérite du personnel d’encadrement de l’orphelinat, formulé des prières pour tous les fils et filles du pays, ainsi que les autorités de la transition.

Il indique que ceci est un acte de reconnaissance à l’endroit des encadreurs qui contribuent en leur manière de prévenir la délinquance et d’éviter la prison à 162 enfants.

« Vous encadreurs, vous avez le mérite. Un mérite que nous, nous n’avons pas. Malgré que Dieu nous a choisis pour nous mettre à la tête de cette institution importante, vous, qui vous consacrez à bercer les enfants qui ont perdu l’espoir, à nourrir les enfants qui ont perdu leurs parents. À nourrir les enfants qui ont perdu leur parents. À donner une éducation, une éducation religieuse, une éducation morale et une formation adaptée pour permettre à ces enfants d’être utiles. C’est Dieu seule qui a votre récompense. Nous les autorités, nous ne pouvons pas nous récompenser, on ne peut que vous remercier, vous féliciter, et de temps en temps reconnaître votre travail…

Je prie Dieu pour vous les enfants qu’il vous accorde la sagesse d’écouter vos encadreurs. Je prie Allah qu’il vous accorde un bon cheminement dans votre parcours éducatif, intellectuel et professionnel. Que vous soyez les futurs dirigeants de ce pays.

À vous les encadreurs, que Dieu vous donne le courage de continuer à encadrer ces enfants jusqu’à leurs insertions sociales et professionnelles. Que vous formulez des prières et bénédictions pour le pays, pour nos dirigeants et pour ses responsables…

Au conseillers nationaux, je prie Dieu qu’Il nous donne la force, la fois, la santé et la meilleure inspiration possible pour conduire à bon port notre mission. Une mission qui consiste à doter ce pays d’une Constitution, inspirée par le souffle béni du Tout Puissant Allah, pour que cette Constitution ressemble et rassembler les Guinéens.

Je prie Dieu que cette transition, qui a commencé par Bismillah (Au nom d’Allah NDLR) termine par Alhamdoulillah (Dieu soit loué NDLR). Que tous ses dirigeants soient inspirés par un seul et unique intérêt celui du peuple de Guinée dans sa diversité. Je prie Dieu que notre union, notre complémentarité et notre engagement ne soient pas ébranlés jusqu’à la fin de la transition.

Je prie Dieu que cette transition libère ce pays des démons de la division, du détournement et de l’ethnocentrisme pour qu’à la fin de cette transition, les élections soient organisées dans la paix et dans l’harmonie, sans perte en vie humaine, sans dégâts matériels et qui puisse conduire à la tête de ce pays, un président qui résoudra les problèmes et répondra aux aspirations du peuple de Guinée », a souhaité Dr Dansa Kourouma.

Il faut rappeler l’homme n’est pas à sa première-fois, en fin d’année 2022, il avait aussi offert des vivres aux orphelinats des communes de Conakry.