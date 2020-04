Star mondiale du ballon rond pour avoir défendu l’équipe nationale belge et jouer sous les couleurs de Chelsea, Man United ou encore de l’Inter, Romelu Lukaku est un athlète incroyable mais aussi un polyglotte avéré, puisqu’il parle couramment 7 langues internationales…

Ce n’est pas une surprise, les sportifs en général et les footballeurs en particulier sont des aventuriers. Et qui parle d’aventure, parle de culture, de langue…

Pour des besoins professionnels, il est fondamental pour ces acteurs d’être polyglottes et de parler ainsi la langue du pays où ils évoluent.

L’attaquant de 26 ans, vice-champion du monde avec la Belgique en 2018, en est une illustration parfaite. Il parle aisément 7 différentes langues. Le français, tout naturellement puisqu’il est belge, l’anglais, pour avoir joué longtemps en Angleterre. Lukaku parle aussi le portugais et l’espagnol. Et non, ce n’est pas tout, il s’exprime bien en néerlandais, allemand et lingala, à cause de ses origines congolaises.

Voilà donc une casquette qui vient redorer l’image du colosse brut qu’on pouvait facilement se faire de lui. Puisque oui, Monsieur Lukaku ne sait pas que donner des coups de rein et des coups de casque, c’est aussi un homme cultivé.

Bien avant le belge, nous avons aussi connu à moment donné le célèbre gardien vainqueur de la ligue des champions en 2012 avec Chelsea, le géant Petr Čech. Le joueur tchèque ayant joué dans son pays natal, en France et outre-Manche maîtrisait pas moins de cinq langues : tchèque, anglais, français, espagnol et allemand. Des connaissances qui lui ont permis d’être performant sur le terrain puisque ses défenseurs étaient espagnols, allemands, et français.

De nos jours, ces footballeurs polyglottes qui maîtrisent pas moins de 5 langues internationales sont nombreux :

Miralem Pjanic (7), Henrikh Mkhitaryan (7), Luka Modric (6), Kevin De Bruyne (5), Zlatan Ibrahimovic (5)…

N’en déplaisent aux détracteurs, être un bon footballeur se joue principalement dans la tête.