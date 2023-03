La société Falibra BTP a été sélectionnée pour la construction des nouveaux locaux de la Compagnie Mobile d’Intervention et de Sécurité (CMIS) à Mamou.

Lors de la cérémonie de pose de la première pierre le 20 mars 2023, le directeur général de Falibra BTP a exprimé sa gratitude envers le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, notamment envers le ministre Bachir Diallo, pour avoir fait confiance à son entreprise.

Le nouveau bâtiment de la CMIS de Mamou sera constitué de trois blocs de type R+1, comprenant un bâtiment administratif, deux blocs de dortoirs, des toilettes externes et un mât. Le patron de Falibra BTP a promis d’achever les travaux en 5 mois, respectant ainsi le délai contractuel.

Falibra Group a également affirmé son engagement à accompagner le gouvernement guinéen dans son vaste programme de modernisation et de réhabilitation des infrastructures sécuritaires. Cette réalisation sera un pas important dans l’amélioration des conditions de travail des agents de la CMIS et renforcera leur efficacité pour garantir la sécurité de la ville de Mamou et de la région environnante.