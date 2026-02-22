La rencontre de la 17e journée de Ligue 1 Guicopres entre l’AS Kaloum et le Hafia FC, disputée ce dimanche 22 février 2026 au stade Petit Sory, a été marquée par des incidents regrettables en tribunes. Des actes de vandalisme ont notamment entraîné la destruction de plusieurs sièges, ternissant l’image de ce choc du championnat national.

Face à ces débordements, la Ligue Guinéenne de Football Professionnel a rapidement réagi à travers un communiqué officiel. L’instance dirigeante du football professionnel guinéen « condamne avec la plus grande fermeté les incidents regrettables survenus à l’occasion du match opposant le Hafia FC à l’AS Kaloum, disputé au Stade Petit Sory ».

La Ligue déplore particulièrement « les actes de vandalisme constatés, notamment la destruction de plusieurs chaises dans les tribunes », rappelant que de tels comportements sont « inacceptables et contraires aux valeurs du sport, du fair-play et du respect des infrastructures sportives ».

Soulignant que la sécurité et la préservation des équipements constituent une responsabilité collective, l’instance annonce que des mesures disciplinaires et des sanctions appropriées seront prises dans les plus brefs délais, conformément aux règlements en vigueur.

Enfin, la Ligue réaffirme sa « tolérance zéro » face à toute forme de violence dans les stades et appelle l’ensemble des supporters à faire preuve de responsabilité et de retenue lors des prochaines rencontres.