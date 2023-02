Le parquet général près la Cour d’appel de Conakry a instruit le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Kaloum d’engager des poursuites judiciaires, contre deux responsables de l’Agence nationale de lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance (ANLC).

Le Chef de division investigation, plaintes et procédures, Seydou Nourou GUISSÉ et son Secrétaire exécutif adjoint, Mohamed KONATÉ de l’agence chargée de lutte contre la corruption en Guinée, sont soupçonnés dans une affaire de corruption, d’abus d’autorité, d’escroquerie et de complicité. Ils ont été signalés par les services spéciaux.

