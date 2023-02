La famille d’Ibrahima Diallo, l’une de 3 victimes de la répression de la manifestation du Fndc du 16 février 2023, a décidé de saisir le Tribunal de Dixinn. Une plainte pour homicide volontaire a été déposée à cet effet contre les éléments du Bataillon autonome des troupes aéroportées (BATA) qui étaient déployés dans le quartier Sonfonia.

Dans la plainte, la famille du défunt indique qu’Ibrahima a été tué non loin de son domicile, le 16 février, vers 16 heures. « L’agent X des forces de sécurité du BATA, objet de cette plainte, n’avait aucune raison de tirer sur le défunt Ibrahima Diallo âgé de 16 ans et mécanicien de profession. (…) Ce genre d’actes portent atteinte à l’image de nos forces de sécurité. Mes clients se constituent partie civile. Nous espérons que justice leur sera rendue conformément à la loi », précise l’avocat Me Thierno Souleymane Baldé.