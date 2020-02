Faya Milimouno : « Nous avons quelques petits jours devant nous pour mettre fin à cette dictature…»

Sauf changement de dernière minute, les élections législatives couplées au référendum constitutionnel auront lieu dans moins d’une semaine en Guinée.

Déjà, la situation politique que traverse le pays préoccupe les acteurs. Pouvoir et opposition, chacun reste campé sur sa position et n’entend pas reculer.

Face à cette crise, le président du parti Bloc Libéral (BL) demande aux Guinéens de redoubler d’efforts pour mettre fin à ce qu’il appelle »la dictature »: « Le combat que nous avons entamé pour la défense de la constitution et les lois de la République va continuer. Nous disons simplement aux Guinéens que la dictature qui s’annonce risque d’être plus sanglante que celle que nous avons connue par le passé. Et donc le moment est très grave. Tout le monde doit se lever. Nous avons quelques petits jours devant nous, pour mettre fin à cette parenthèse de barbare. Nous n’avons que quelques jours, pour mettre fin à cette dictature. »