Le médiateur de la République a reçu le chef de file de l’opposition et son cabinet ce vendredi 22 2021, au siège de l’institution. Comme les précédentes rencontres, cette autre étape s’inscrivait aussi dans le cadre de l’implication de cette institution pour la paix dans le pays.

Chez le médiateur de la République, le chef de file l’opposition a plutôt bénéficié des conseils [nécessaires] pour bien mener ses démarches qu’il a entamées depuis plusieurs jours. Au cours de cet entretien, Mohamed Saïd Fofana a invité l’honorable Mamadou Sylla à jouer à une intermédiation, tel que prévu dans son agenda.

«L’esprit de dialogue constructif doit animer cette opposition. Je suis sûr et certain qu’El Hadj Sylla est un homme pondéré et un homme de dialogue», a suggéré le médiateur de la République.

De passage, Mohamed Saïd Fofana a coupé court aux supputations à propos de l’implication de son institution dans la gestion des crises sociopolitiques en Guinée: «Les gens pensent que le médiateur c’est celui qui, dès qu’il y a conflit politique, intervient. Non ! Nous sommes régis par des textes que vous les journalistes auriez dû prendre pour vulgariser. Il n’est pas dans les attributions du médiateur de faire la médiation dans le domaine politique. Nous intervenons sur des domaines institutionnels et administratifs. Quand un citoyen a un problème entre lui et l’État où entre lui et les administrations, il vient chez nous. Mais les conflits sociaux et politiques sont du ressort d’autres institutions de la place.»

Il précise en outre: «Il y a un cadre de dialogue politique normalement qui devait être mis en place. Alors, nous, nous n’intervenons que lorsqu’il y a une réquisition, une demande ou une saisine. Sinon, nous serons en porte-à-faux avec la loi.»

Les messages semblent bien saisis par hôte de monsieur Saïd Fofana. Interrogé par les médias déployés à cet effet, Mamadou Sylla s’est montré satisfait.