Dans un texte au ton ferme, Michel Pépé Balamou, secrétaire général du Syndicat national de l’éducation (SNE), répond au Secrétaire général du SLECG, Aboubacar Soumah, qui l’accuse de détournements de fonds et d’enrichissement personnel. Il dénonce ce qu’il qualifie de « campagne de calomnies » visant à ternir son image. Il rejette en bloc les accusations qu’il juge incohérentes et contradictoires, et détaille le fonctionnement des missions officielles de paiement des primes des enseignants contractuels communaux. Pointant la variabilité des montants avancés, il met en cause une mise en scène destinée, selon lui, à affaiblir son leadership syndical. Le responsable syndical annonce par ailleurs l’ouverture prochaine d’un « front judiciaire » après la grève, tout en appelant à la mobilisation avec une assemblée générale et une grève générale illimitée prévues dans les jours à venir.

Ci-dessous texte intégral transmis à Guinee360 :

“Le pape de l’inconhérence et de la haine viscérale à l’endroit du jeune leader syndical, combattant de la liberté et de la justice sociale, le général des généraaux, le virilvolt ant et le kpakolo national, le camarade michel pépé balamou.

● 1- en 2018 pépé a reçu 300 millions gnf et une villa. en 2025 pépé est toujours en location et avec à la clé un préavis qui a expiré fin février 2026.

● 2- en 2019, on a donné 18 millions et avacue gnf à offrir une évacuation médicale à la tante de pépé. une tante qui reste jusqu’à présent introuvable.

● 3- en 2023, pépé a détourné 1 milliard 200 millions gnf destinés au paiement des primes des contractuels communaux.

● 4- en 2025, on change de montant. au lieu d’un milliard 200 millions gnf, on avance un montant d’un milliard 500 millions gng soit une augmentation de 300 millions gnf.

● 5- hier samedi 20 décembre 2025, on affirme sur le site guinee60 qu’il s’agit d’un milliard et quelque.

donc les montants sont variables et laissent transparaître l’hypothèse d’une mise en scène théâtrale dont le seul but vise à ternir l’image du secrétaire général du sne, le camarade michel pépé balamou.

● 6- les secrétaires généraux du snaesurs, le camarade lansana yansané, du slecg la camarade kadiatou bah et le camarade salifou camaara sont cités comme témoins.

cela aidera à la manifestation de la vérité pendant le procès à venir.

● 7- l’ex ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, m. mory condé, aujourd’hui patron du département ministériel de l’urbanisme et de l’habitat, est cité comme celui qui a pris l’argent et l’a remis à mains propres au secrétaire général du sne.

● 8- le ministre mory condé, un grand acteur de la société civile qui a montré ses preuves au cnoscg et à agil guinée, connaît bien les procédures de décaissement des fonds que les partenaires financiers (unicef, pnud, afd, etc.) donnent aux ong pour réaliser des projets et financer des activités.

● 9- ce jeune ministre, acteur de la société civile, peut-il prendre plus d’un milliard dans l’argent du contribuable guinéen pour donner à un individu sans respecter les procédures légales d’émission de bons de trésor au trésor public et la quittance de décaissement du montant à la banque centrale ?

● 10- une somme décaissée par le gouvernement, mise à la disposition du matd qui, à son tour, l’a mise à la disposition de l’anafic (agence nationale de financement des collectivités locales), qui aussitôt a saisi l’inspection générale des finances pour procéder au déploiement des missions à l’intérieur du pays, cela est différent d’un gros mensonge de remise de telle somme à une syndicaliste.

● 11- ce n’est pas parce que ton syndicat n’a pas pris part à cette mission dirigée par les inspecteurs de finances, qui étaient chefs de mission et seuls habilités à procéder au décaissement d’un montant de 20 milliards destinés au paiement de 18 761 enseignants contractuels communaux, dont 1 million par enseignant contractuel communal.

● 12- les représentants syndicaux dans cette mission avaient des responsabilités clairement et préalablement définies :

● s’assurer que ce sont réellement des enseignants contractuels communaux qui sont en situation de classe qui seront payés ;

● défendre ceux qui sont victimes d’injustice dans les opérations de paiement.

● 13- sept équipes avaient été formées et déployées dans les 7 régions administratives du pays pour procéder aux opérations de paiement de ces dites primes.

● 14- chaque équipe régionale était composée de 8 membres :

● 2 représentants de l’inspection générale des finances dont un était le chef de mission ;

● 2 représentants du matd ;

● 2 représentants du mepu-a, venus de l’inspection générale de l’éducation (ige) dirigée par l’inspecteur général adjoint, m. abdoul karim bangoura dit akb ;

● 2 représentants syndicaux.

leurs rôles étaient clairement définis et aucun n’avait le droit de toucher à l’argent.

● 15- après toutes les opérations de paiement, la mission a présenté une liste de 1 160 enseignants contractuels fictifs, dont 1 milliard 160 millions gnf reversés au trésor public par l’inspection générale des finances avec des pièces justificatives à l’appui.

● 16- cet argent a été réutilisé pour payer les enseignants contractuels communaux en situation de classe qui n’avaient pas leurs noms sur la fiche lors de la première paie.

● 17- sensible à l’injustice, le camarade michel pépé balamou a dénoncé cet état de fait devant le ministre mory condé, dans la salle de réunion du matd.

● 18- en ce qui concerne les altercations intervenues entre le général pépé et le camarade salifou camaara de la fspe, la raison était claire et sans lien avec les accusations actuelles.

● 19- la fspe, le slecg, le snaesurs et le sne avaient participé aux missions de paiement des primes d’incitation en 2020 et 2021.

● 20- est-ce qu’à l’époque ils étaient chargés de payer les primes d’incitation aux enseignants ou bien ce sont les inspecteurs de finances qui les payaient ?

● 21- le slecg, le snaesurs et la fspe ont participé en 2025 à la mission de contrôle de présence physique des agents de l’éducation et de la santé, avec une prime de mission de 15 millions gnf par missionnaire. le sne n’a pas été associé à cette mission, par principe de solidarité syndicale.

■ pourquoi cette haine viscérale à l’endroit d’un homme qui mène dignement sa vie ?

■ après la grève, le front judiciaire sera ouvert pour la manifestation de la vérité.

■ en attendant, focus sur l’objectif.

■ lundi 22 décembre 2025, assemblée générale à la bourse du travail à 10 h.

■ lundi 5 janvier 2025, grève générale et illimitée sur toute l’étendue du territoire national.”