La Guinée a réagi officiellement à la mort tragique de l’un de ses ressortissants, Adama Condé, survenue en Belgique lors d’une intervention policière. Dans un communiqué rendu public, le ministre des Affaires étrangères, Morissanda Kouyaté, a exprimé la ferme condamnation des autorités guinéennes et exigé que toute la lumière soit faite sur les circonstances de ce décès.

Adama Condé, âgé de 34 ans, résidait dans la ville de Namur, en Belgique. Selon les informations relayées dans le communiqué officiel, il a perdu la vie à la suite d’une altercation avec les forces de police. Un drame qui, selon le chef de la diplomatie guinéenne, assombrit un climat jusque-là marqué par des efforts soutenus de l’État en faveur de la protection des citoyens guinéens établis à l’étranger.

Dans sa déclaration, le ministre a rappelé la vision du président Mamadi Doumbouya, en matière de diplomatie et de protection consulaire, soulignant que la priorité du chef de l’État dans ce domaine est sans équivoque.

Morissanda Kouyaté a également mis en avant les actions entreprises par les autorités guinéennes au profit de la diaspora déclarant que “celle-ci ont permis à des milliers des compatriotes de ressentir de manière concrète la présence effective de l’État et du gouvernement guinéen à leur côté. Aussi fermement attachés à la protection des ressortissants étrangers vivant sur notre territoire, la Guinée l’est plus encore à la défense de ses propres citoyens établis à l’étranger”.

Cependant, a-t-il précisé, ce tableau jusque-là porteur d’espoir et de confiance vient d’être douloureusement assombri par la mort tragique de notre compatriote, Adama Condé.

Dès que les faits ont été portés à la connaissance des autorités guinéennes, des instructions fermes ont été données à Conakry à l’ambassade de Guinée près le Royaume de Belgique afin d’établir un rapport circonstancié sur les faits, explique le ministre, soulignant que ce rapport est corroboré par le communiqué officiel du parquet de Namur.

Tout en précisant que les conclusions définitives de l’enquête sont encore attendues, Morissanda Kouyaté a fait part de sérieuses préoccupations quant aux conditions de l’intervention policière, affirmant que: “Si les conclusions définitives de l’enquête sont encore attendues, il ressort néanmoins à la lecture dur les éléments actuellement disponibles, que l’usage d’armes à feu par quatre agents de police pour maîtriser un seul individu ne saurait en l’état être considéré comme une nécessité qui s’imposait absolument”.

Dans ce contexte, la Guinée a exprimé une condamnation sans ambiguïté, rappelant la qualité des relations entre les deux pays. “La République de Guinée, qui entretient avec le royaume de Belgique des relations d’amitié et un modèle de coopération bilatérale reconnu, condamne avec fermeté et sans ambiguïté cette tragédie résultant d’un usage manifestement disproportionné de la force”.

Les autorités guinéennes exigent par ailleurs des autorités belges des actions judiciaires claires et transparentes. “La Guinée exige que les diligences nécessaires soient prises par les autorités belges afin de mener une enquête indépendante, crédible et transparente, et que les auteurs de cet acte soient traduits devant les juridictions compétentes et sanctionnés à la hauteur de leurs responsabilités”, a-t-il lancé, réaffirmant leur engagement à faire toute la lumière sur cet assassinat.