En cette fin d’année, les autorités de Kankan ont procédé à l’interdiction de la vente et l’utilisation des pétards et feux d’artifice dans la région.

Cette décision du gouverneur de la région administrative de Kankan a été rendu public, ce jeudi 21 décembre 2023, par le maire de la commune urbaine, Mory Kolofon Diakité. La décision intervient juste à quelques jours de la fin d’une d’année.

« Les ventes des pétards sont formellement interdites en cette fin d’année ici à Kankan, y compris son utilisation. Toutes personnes qui seraient pris dans la vente ou son utilisation, est un contrevenant et il répondra devant la loi, que le message tombe dans de bonnes oreilles. C’est formellement interdit et on ne veut voir avec personne », a fait savoir le préfet.

Mamoudou Aimé Césaire Condé