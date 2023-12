Suite aux malheureux événements qui ont eu lieu dans la commune de Kaloum, le rappeur guinéen, Thiird, a décidé de rendre hommage aux victimes de l’incendie qui à coûté des nombreuses vies.

Le rappeur Thiird sort de sa zone pour utiliser son art afin de réconforter les victimes de l’incendie du dépôt de carburant basé à Kaloum.

L’auteur du titre “Gongoli”, Thiird a dévoilé, ce jeudi 21 décembre 2023, un nouveau titre intitulé “Kaloum”. Dans ce titre, le rappeur a plongé sa plume dans son encrier afin d’exprimer la tristesse de son âme et sa compassion à l’endroit des victimes.

Dans le visuel, il présente les traces désastreuses du feu sur les bâtiments des citoyens riverains de Coronthie 1 et 2, et Almamya.

« En hommage aux victimes de l’explosion de la Société Guinéenne de Pétrole de Kaloum, que ce morceau soit un témoignage de solidarité de d’espoir en ces temps difficiles. Saluons la bravoure des bénévoles et unissons nos pensées aux familles éprouvées par cette tragédie », lance-t-il dans le clip.

Par ailleurs, il faut noter que depuis l’incendie plusieurs artistes guinéens se sont impliqués dans la chaîne de solidarité en vue de secourir les victimes.

Cet incendie au dépôt des hydrocarbures a eu lieu dans la soirée du dimanche à lundi 18 décembre 2023. La tragédie a causé la mort de 18 personnes au moins, plus de 200 blessés et affecté plus de 700 ménages.

Le lien du clip « Kaloum» à découvrir ci-dessous: https://youtu.be/MOkLNGvEUmU?si=nF2PFlFZM9a1pR-G